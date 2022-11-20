Из Азии с унынием: как сборная России скатала вторую подряд нулевую ничью После отвратительной игры с Таджикистаном команда Карпина устроила похожий перформанс с Узбекистаном

Фото: vk.com/teamrussia

Сборная России провела очередной ужасный матч и не смогла обыграть Узбекистан. После унылой нулевой ничьей в товарищеской игре с Таджикистаном россияне исполнили то же самое с другой не самой звездной командой из Средней Азии. Рассказываем подробнее о том, как это было.

Оправдаться за провал

Конечно, сейчас матчи сборной России не то чтобы очень наполнены смыслом, однако играть все равно надо. Тем более за эти странные встречи ФИФА начисляет рейтинговые очки, так что у команды Валерия Карпина есть шанс к моменту разбана, который когда-то, но настанет, оказаться на какой-то более-менее приличной позиции в списке лучших сборных мира и не быть посеянной в разных турнирах в четвертой корзине наравне с Сан-Марино и Лихтенштейном.

Задачу по набору рейтинговых очков в игре с Таджикистаном россияне провалили. Экспериментальный состав сборной России сыграл максимально уныло, а встреча завершилась со счетом 0:0. Так что матч с Узбекистаном был для россиян шансом исправиться.

Карпин полностью поменял стартовый состав после игры с Таджикистаном. Отдельный интерес представляло трио центральных защитников, которое составили железнодорожник Дмитрий Баринов, а также спартаковцы Георгий Джикия и Руслан Литвинов. Последний дебютировал в сборной. С первых минут также появились Арсен Захарян, Александр Соболев и его тезка Мостовой. Отличный состав для того, чтобы разобраться с Узбекистаном.

Однако и у соперника в старте были футболисты, достойные внимания. Прежде всего, это форвард Эльдор Шомуродов, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Ростов». Место в опорной зоне занял одноклубник Магомеда Оздоева по клубу «Фатих Карагюмрюк» Отабек Шукуров, а играть вингера вышел торпедовец Хожимат Эркинов.

Фото: vk.com/teamrussia

Царство уныния

Россияне начали матч достаточно активно, но и Узбекистан показал, что не собирается отсиживаться в обороне. Команды боролись за инициативу и обменивались перспективными подходами к воротам. Россияне, кстати, очень часто использовали длинные забросы, с которыми без особых проблем справлялись защитники хозяев.

В целом игре категорически не хватало остроты с обеих сторон, команды вообще не били по воротам и не создавали опасных моментов. Исключением стал эпизод в концовке тайма, когда защитник сборной Узбекистана Фаррух Сайфиев бил в упор из пределов вратарской после передачи Шомуродова. Шунин сыграл здорово и в красивом прыжке спас свою команду.

Первый тайм вполне можно вычеркнуть из памяти. В течении него не произошло практически ничего интересного, за исключением вышеописанного эпизода. Сложно представить, какое количество поклонников футбола решило не смотреть вторую половину игры и заняться какими-то более увлекательными делами.

Фото: vk.com/teamrussia

Второй тайм

Первые минуты второго тайма доказали, что решившие отказаться от воскресного футбола люди не прогадали. Команды продолжили исполнять то, что совсем не походило на самую популярную игру с мячом. Ситуация начала меняться в лучшую сторону на исходе часа: россияне наконец-то решили что-то показать и провели несколько хороших атак. Правда, ударами в створ они все равно не завершились.

Первый опасный момент россияне соорудили на 74-й минуте. Захарян ворвался в штрафную и выложил мяч под удар Соболеву. Форвард бил метров с 11, но мяч из угла в красивом прыжке вытащил голкипер. Этому эпизоду предшествовали минут 20 неплохого футбола в исполнении россиян. Гости отчаянно атаковали, но дефицит остроты все равно проявлялся очень четко.

В последнюю 15-минутку Узбекистан совсем забыл о контригре и откровенно отбивался. Правда, сборная России не ставила перед соперником неразрешимых задач. На поле появились свежие Николай Комличенко и Сергей Пиняев, однако и им ничего не удавалось поделать с обороной соперника.

Матч так и закончился нулевой ничьей, у сборной России это произошло второй раз подряд. Не очень понятно, зачем вообще собирать команду, если потом на суд общественности выставлять такое. Россияне продемонстрировали отвратительную игру в двух осенних матчах и вместо того, чтобы поднять настроение народу, вогнали его в еще большую депрессию. Понятно, что Карпин проверил в деле огромное количество новичков, но оправданием для такого отвратительного перформанса это точно не послужит. Лучше уж совсем распустить сборную и не проводить никаких матчей, чем демонстрировать такой футбол в играх с не самыми сильными соперниками.