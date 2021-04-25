Ивица Олич объяснил поражение от «Спартака»

https://static.news.ru/photo/c7550aea-a5e2-11eb-96ae-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: pfc-cska.com

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на выезде проиграли со счётом 0:1.

По сегодняшней была другая игра. С «Сочи» мы не показали качество, но с «Локомотивом» игра была неплохой. Я очень расстроен, моя команда должна была выиграть. Команда отдала себя на поле. И с 10 игроками было были моменты, но, играя в меньшинств, надо забивать. Я не сказал, что был доволен игрой до удаления, «Спартак», может, имел опасные ситуации, но в остальном была открытая игра, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.

После победы «Спартак» остался на третьей строчке, но сократил отставание от «Локомотива» до двух очков. ЦСКА также сохранил за собой пятое место с 46 очками в активе.