Итальянским футболистам запретили носить форму с номером 88 В Италии запретили футболистам носить форму с номером 88 из-за ассоциаций с нацистским приветствием

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В Италии со следующего сезона ни один футболист не сможет выйти на поле в футболке с номером 88, сообщает издание La Gazzetta dello Sport со ссылкой на заявление Итальянской федерации футбола. Этот номер используется в среде ультрас как символ нацистского приветствия. Законодательные ограничения были одобрены правительством.

[Закон утверждает] запрет на использование сторонниками символов, которые могут напоминать о нацизме, болельщиков обяжут использовать недискриминационные формулировки во всех публичных демонстрациях. Также определен порядок прерывания матчей в случае дискриминационных выпадов, — пояснил министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси.

Число 88 ассоциируется с приветствием в адрес Адольфа Гитлера и означает две восьмые буквы латинского алфавита HH.

Летом 2000 года номер 88 оказался в центре скандала, в котором фигурировал вратарь Джиджи Буффон. Этого было достаточно, чтобы вызвать протесты еврейской общины. В конце концов Бюффон изменил число на 77. Сам он пояснял, что выбрал число 88, поскольку оно похоже на четыре мяча и тестикулы, а значит, является символом стойкости.

В феврале в Ульяновске футбольный фанат бросил банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Маркуса Вендела во время матча «Волга» — «Зенит». Стражи порядка отсмотрели видео с камер на стадионе и смогли вычислить злоумышленника. Агент спортсмена Тиаго Рибейро назвал инцидент позором.