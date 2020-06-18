Итальянский журналист считает, что у Гаттузо был шанс возглавить «Спартак»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журналист итальянской радиостанции «Punto Nuevo» Марко Хиордано выразил мнение, что наставник футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо гипотетически мог возглавить московский «Спартак».

Мог ли Гаттузо возглавить «Спартак»? Думаю, это были больше слухи. Гипотетически такая возможность могла быть, но он решил дождаться лучшего предложения, — сказал в беседе с корреспондентом NEWS.ru журналист радиостанции «Punto Nuevo» Марко Хиордано.

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года. У руля неаполитанской команды он провёл 17 матчей.

Накануне «Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии в серии послематчевых пенальти (4:2). Победа над туринцами принесла Гаттузо первый титул в тренерской карьере. «Наполи» до этого не выигрывал трофеи с 2014 года.

Полностью интервью с Марко Хиордано, а также с известным итальянским футбольным инсайдером Танкреди Палмери читайте в разделе «Спорт».