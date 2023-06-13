Итальянский стадион могут назвать в честь Берлускони Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Сильвио Берлускони

Фото: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via/imago-images.de/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Стадион «Бриантео», который является домашней ареной футбольного клуба «Монца», могут назвать в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сообщает на своем сайте журналист телеканала Sky Sports Джанлуки ди Марцио. Увековечить имя политика и владельца ФК предложил городской совет.

Городской совет поручает принять резолюцию, касающуюся запроса о присвоении стадиону «Бриантео» имени Сильвио Берлускони. Его имя навсегда останется связанным с нашим городом, потому что под его руководством «Монца» достигла исторического достижения — вышла в высший дивизион чемпионата Италии и сумела сохранить прописку на следующий сезон, — говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Берлускони стал владельцем «Монцы», весной 2022 года клуб впервые вышел в элитный дивизион национального первенства, в дебютном сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице.

Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у экс-премьера лейкемию. Всего он провел в медучреждении 45 дней, его выписали 19 мая. Однако 9 июня политик снова попал в больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.