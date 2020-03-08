https://static.news.ru/photo/392760d2-61e2-11ea-bc14-fa163e074e61_660.jpg Фото: US PIANESE/facebook.com

Один из игроков итальянского футбольного клуба «Пьянезе» излечился от заражения коронавирусом.

В больнице в Сиене сообщили о полном выздоровлении нашего 23-летнего футболиста, — сообщает пресс-служба клуба.

Футболист сдал два отрицательных теста. При этом отмечается, что уже несколько дней у него не было никаких симптомов.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.