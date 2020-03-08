Один из игроков итальянского футбольного клуба «Пьянезе» излечился от заражения коронавирусом.
В больнице в Сиене сообщили о полном выздоровлении нашего 23-летнего футболиста, — сообщает пресс-служба клуба.
Футболист сдал два отрицательных теста. При этом отмечается, что уже несколько дней у него не было никаких симптомов.
Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.
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