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Итальянский футболист Локателли повторил поступок Роналду с Coca-Cola

13:11, 17 июня 2021
Мануэль Локателли Мануэль Локателли Фото: instagram.com/locamanuel73

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли на пресс-конференции после матча со Швейцарией (3:0) отодвинул спонсорские бутылки с Coca-Cola, поставив на их место воду. Таким образом, 23-летний футболист повторил поступок нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду, который и вовсе убрал бутылки с газировкой со стола.

Локателли по итогам матча был признан лучшим футболистом.

После жеста португальца акции компании резко снизились с $242 млрд долларов до $238 млрд. Однако руководство организации быстро ответили Роналду. В заявлении производителя напитков говорится, что «каждый пьёт то, что ему нравится» и «у всех разные вкусы и потребности».

Позже полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после игры с Германией (1:0).

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