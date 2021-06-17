Итальянский футболист Локателли повторил поступок Роналду с Coca-Cola

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли на пресс-конференции после матча со Швейцарией (3:0) отодвинул спонсорские бутылки с Coca-Cola, поставив на их место воду. Таким образом, 23-летний футболист повторил поступок нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду, который и вовсе убрал бутылки с газировкой со стола.
Локателли по итогам матча был признан лучшим футболистом.
Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUIpic.twitter.com/gAUVCs3OLy
После жеста португальца акции компании резко снизились с $242 млрд долларов до $238 млрд. Однако руководство организации быстро ответили Роналду. В заявлении производителя напитков говорится, что «каждый пьёт то, что ему нравится» и «у всех разные вкусы и потребности».
Позже полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после игры с Германией (1:0).