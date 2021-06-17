Итальянский футболист Локателли повторил поступок Роналду с Coca-Cola

https://static.news.ru/photo/7db9e346-cf55-11eb-86bb-96000091f725_660.jpg Мануэль Локателли Фото: instagram.com/locamanuel73

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли на пресс-конференции после матча со Швейцарией (3:0) отодвинул спонсорские бутылки с Coca-Cola, поставив на их место воду. Таким образом, 23-летний футболист повторил поступок нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду, который и вовсе убрал бутылки с газировкой со стола.

Локателли по итогам матча был признан лучшим футболистом.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA 's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

После жеста португальца акции компании резко снизились с $242 млрд долларов до $238 млрд. Однако руководство организации быстро ответили Роналду. В заявлении производителя напитков говорится, что «каждый пьёт то, что ему нравится» и «у всех разные вкусы и потребности».

Позже полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку пива со стола на пресс-конференции после игры с Германией (1:0).