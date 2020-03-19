https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Итальянские футболисты объявили о турнире по FIFA-2020, который пройдёт из-за вспышки инфекции коронавируса.

В соревнованиях примут участие Андреа Пирло, Марио Балотелли, Чиро Феррара, Чиро Иммобиле и другие. Турнир под названием «Лига Карантина» началась в 16:00 по московскому времени и транслируется на телеканале Italia 1.

По данным на 19 марта, в мире зафиксировано 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить.

Ранее NEWS.ru писал о национальных чемпионатах некоторых стран, которые не встали на бессрочную паузу даже на фоне стремительного распространения смертельно опасного вирус.