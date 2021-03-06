Итальянские фанаты вновь высмеяли получившего травму Кокорина

https://static.news.ru/photo/7d575462-7e95-11eb-bf73-96000091f725_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Форвард итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Эта новость сразу стала причиной злорадных реплик итальянских фанатов команды.

Российский нападающий почувствовал боль в ходе матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». При обследовании 29-летнего футболиста было выявлено повреждение. Пока неизвестно, когда Кокорин выйдет на поле.

«Он травму получил, когда икру лопал?», «Ему осталось играть только в виртуальном мире», отреагировали на это итальянские фанаты команды, пишет РЕН ТВ.

Кокорин перешёл в итальянский клуб в конце январе из московского «Спартака». На поле он отыграл всего 20 минут в матче с «Интером». Журналисты негативно оценили игру россиянина. Они назвали его деревянным и штукатуренным. Игрок вышел на замену на 74-й минуте и ничем не удивил представителей прессы.

В матче против «Ромы» форвард Кокорин вышел на поле во втором тайме, за 40 минут он 10 раз коснулся мяча, но ни разу не пробил по воротам и не совершил ни одной обводки. Болельщики флорентийцев подняли манеру игры россиянина насмех.

Как писал NEWS.ru, полузащитник Алексей Миранчук, так же как и Кокорин выступающий в Серии А, но за «Аталанту», был признан в клубе игроком месяца. За него проголосовали фанаты. Игрок набрал 84,2% голосов, обойдя аргентинского защитника Кристиана Ромеро,