Итальянская клетка: сможет ли Кокорин реанимировать карьеру?

Один из самых талантливых российских футболистов последних лет Александр Кокорин откровенно грустит в Италии. Форвард все матчи серии А от звонка до звонка полирует скамейку «Фиорентины» и потихоньку забывает, как играть в футбол. Рассказываем подробнее о ситуации, в которой оказался футболист, и пытаемся понять, способен ли 30-летний игрок реанимировать карьеру.

Сорванное дерби

11 сентября российские болельщики робко надеялись понаблюдать за редким зрелищем: дуэлью двух соотечественников в матче чемпионата Италии. «Аталанта» Алексея Миранчука принимала «Фиорентину» Александра Кокорина, оба россиянина оказались в заявке на игру.

Итальянский клуб «Фиорентина» Marco Bucco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-полузащитник «Локомотива» в итоге впервые в сезоне вышел в стартовом составе, но провел откровенно слабый матч и был заменен на 50-й минуте. Минимум обостряющих передач, ноль успешных обводок и ни одного удара по воротам. Всё-таки о атакующего футболиста уровня Миранчука болельщики вправе ждать большего.

А вот чего ждут от Кокорина и ждут ли вообще чего-то от него в «Фиорентине» — большой вопрос. Весь матч с «Аталантой» игрок провел на скамейке запасных, грустно наблюдая за успехами партнеров, которые одержали трудовую победу со счётом 2:1. Кстати, для «фиалок» это второй успех в стартовых трёх турах. Команда, которая в прошлом сезоне боролась за выживание, начала нынешний сезон очень неплохо и находится на промежуточном шестом месте.

В игре с «Аталантой» главный тренер команды из Флоренции Винченцо Итальяно использовал все пять замен, заменил двоих нападающих из тройки форвардов, но Кокорину на поле место не нашлось. Это произошло с ним третий раз в трех матчах чемпионата.

Лавочный режим

Кокорин пока не получил шанса не только в чемпионате, но и просидел весь матч на лавке в игре Кубка страны с клубом из серии B «Козенцой». Уже к концу первого тайма «фиалки» вели со счётом 3:0, решив все вопросы о победителе. Но и в такой суперблагоприятной ситуации тренер не стал выпускать на поле Кокорина.

Футболист Александр Кокорин LiveMedia/Alessio Marini/Global Look Press

Итальяно возглавил «Фиорентину» перед началом нынешнего сезона и изначально высказался о Кокорине весьма комплементарно.

Я считаю, что Саша может быть основным нападающим. У него есть для этого нужные качества, а понимание игры команды придет со временем. Он должен как атаковать ворота, так и начинать атаки из глубины, находясь в концовке на 11-метровой отметке, — заявил специалист.

В предсезонных матчах Итальяно активно задействовал Кокорина, который наконец-таки оправился от травм. Россиянин же не сказать, чтобы по полной воспользовался своими шансами. В нескольких встречах с суперскромными командами на счету форварда лишь голевой пас и точный удар с пенальти, в то время как его основной конкурент Душан Влахович только в одном матче с любительским итальянским клубом «Фолиньо» забил аж семь мячей.

Несмотря на комплименты от главного тренера, в межсезонье в СМИ постоянно появлялась информация о желании «Фиорентины» избавиться от Кокорина. По слухам, игрока активно предлагали российским и турецким клубам, но желающих приобрести 30-летнего футболиста или хотя бы взять его в аренду не нашлось.

Надежда на камбэк

Потенциальных работодателей отпугивает сомнительная репутация Кокорина (чего стоит только год в тюремном заключении), постоянные проблемы со здоровьем, а также тот факт, что последний раз игрок показывал футбол высокого уровня в концовке сезона-2019/2020 в составе «Сочи».

После этого произошел сенсационный переход в «Спартак», где нападающий больше лечился, чем играл, а затем ещё более сенсационный трансфер в «Фиорентину» в январе этого года. Красно-белые умудрились «толкнуть» взятого бесплатно форварда аж за 4,5 миллиона евро. Многие болельщики «фиалок тогда совершенно не поняли такой покупки, по прошествии девяти месяцев их скепсис только увеличился.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Кокорин связан с «Фиорентиной» контрактом аж до 2024 года, но абсолютно очевидно, что каждая неделя простоя наносит чудовищный удар по его перспективам вернуться на прежний уровень. Россиянину сейчас необходимо во что бы то ни стало убеждать тренера в своей состоятельности и получать хоть какое-то игровое время. Без этого Кокорин будет обречен на созерцание красот Флоренции и комфортную жизнь в Италии в течение ближайших двух лет, однако футбола в этой жизни будет минимум.

Самое обидное — Кокорин действительно талантливый футболист высокого уровня, его класса вполне хватит для успешного выступления в составе «Фиорентины» и любой другой средней европейской команды. Вот только проблемы со здоровьем, потерянное из-за нефутбольных вещей время и неготовность отдаваться на 100 процентов игре с мячом не позволили Кокорину полностью реализовать свой потенциал. Но надежда на лучшее всё ещё жива.