Италия выиграла первый матч на футбольном Евро-2024 Сборная Италии выиграла у Албании со счетом 2:1 на чемпионате Европы по футболу

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Действующий чемпион Европы по футболу сборная Италии в Дортмунде со счетом 2:1 обыграла команду Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Несмотря на рекордно быстрый гол албанца Недима Байрами на 22-й секунде матча, на 11-й минуте Алессандро Бастони сначала сравнял счет, а затем на 16-й минуте Николо Барелла привел итальянскую команду к победе.

В следующем туре 20 июня сборная Италии сыграет с испанцами. Команда Албании 19 июня встретится с хорватами.

Обозреватель издания Marca Хайме Ринкон подчеркнул, что досадная ошибка в начале матча не помешала итальянцам выиграть. По его словам, сборная приехала в Германию, будучи готовой защищать свой «трон» изо всех сил. По мнению журналиста, Албания не была готова дать серьезный бой команде тренера Лучано Спаллетти.

Футболист сборной Албании Недим Байрами в игре с итальянскими футболистами забил самый быстрый гол на чемпионатах Европы (22-я секунда), побив рекорд Дмитрия Кириченко. Россиянин забил гол на 67-й секунде в матче группового этапа между Грецией и Россией на Евро-2004.

Футболисты сборной Испании на стадионе в Берлине выиграли у команды Хорватии со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Обе команды принадлежат группе В. Мячи забили Альваро Мората на 29-й минуте, Фабиан Риус на 32-й и Дани Карвахаль на 45-й.