Италия вернулась круто: Роналду не забил пенальти, «Милан» бился без Ибры

https://static.news.ru/photo/fb81caf0-ad0f-11ea-a83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lm/Alessio Tarpini

Италия стала третьей — после Германии и Испании — европейской футбольной топ-страной, возобновившей прерванный пандемией сезон-2019/20. NEWS.ru рассказывает о подробностях и нюансах первого за три месяца официального футбольного матча на Апеннинах, в котором туринский «Ювентус» преодолел сопротивление «Милана» во втором полуфинальном поединке Кубка страны и получил возможность 17 июня сразиться за трофей с победителем пары «Наполи» — «Интер».

Не хуже рурского и севильского дерби

Немцы и испанцы постарались обставить свой футбольный камбэк максимально красиво, сразу предложив болельщикам дерби. В Германии — рурское с участием дортмундской «Боруссии» и гельзенкирхенского «Шальке», в Испании — севильское с противостоянием одноимённого клуба и «Бетиса», также представляющего столицу Андалусии. Итальянцы пошли ещё дальше, выбрав для рестарта не встречу чемпионата, а кубковый поединок с топ-вывеской: «Ювентус» против «Милана».

И получилось точно не хуже, чем у предшественников. Кто-то, правда, может посетовать, что, мол, зрелище без забитых мячей вышло так себе. И припомнить, что Дортмунд наколотил «Шальке» аж четыре гола, а «Севилья» накануне обыграла земляков благодаря двум точным ударам. Но такой подход будет выглядеть слишком узким, даже примитивным. В рурском дерби настоящей борьбы не получилось из-за значительной разницы в готовности и мотивации клубов («Боруссия» тогда ещё могла побиться с «Баварией» за чемпионство, «Шальке» же, по большому счёту, ничего не было нужно), в дерби севильском тоже на первый план вышли турнирные интересы соперников, один из которых бьётся за участие в Лиге чемпионов, а другой уютно устроился в серединке таблицы чемпионата.

Итальянское же возвращение большого футбола обещало настоящую интригу: сможет ли скатившийся до уровня середняка местного высшего дивизиона — Серии А — «Милан» дать настоящий бой безусловному фавориту из Турина, который уже восемь лет подряд не отдаёт никому чемпионский титул в стране? И «россонери» («красно-чёрные» — по цветам игровой формы миланцев) действительно создали Криштиану Роналду и его товарищам по команде максимум неудобств на пути в финал Кубка.

При этом необходимо принимать во внимание, что «Милан» нынче раздирают не только чисто игровые и кадровые проблемы (из-за травмы в матче не смог принять участия главный бомбардир команды Златан Ибрагимович), но и околофутбольные скандалы. Тот же Ибра при поддержке других игроков открыто высказал претензии исполнительному директору клуба Ивану Газидису, на протяжении трёх месяцев вообще никак не интересовавшемуся положением дел в команде.

Шатается кресло и под главным тренером «россонери» Стефано Пьоли. Говорят, ему уже подыскали замену в лице немецкого специалиста Ральфа Рангника, который может возглавить «Милан» в новом сезоне. Действительно, не пристало клубу из клана великих ошиваться в середине турнирной таблицы, забыв, что такое участие в Лиге чемпионов.

В первом полуфинале с «Ювентусом», который был сыгран ещё 13 февраля, «красно-чёрные» лишились основного игрока левой бровки Тео Эрнандеса, заработавшего удаление. Тем не менее, даже в меньшинстве миланцам удалось добыть на своём поле результативную ничью (1:1). И этот результат оставлял подопечным Пьоли пусть небольшие, но всё же шансы на выход в финал по сумме двух встреч.

Однако и в ответном поединке на арене «Ювентуса» большую часть игрового времени «Милану» пришлось провести вдесятером. Хорват Анте Ребич в борьбе за мяч на своей половине поля так высоко задрал ногу, что едва не снёс голову бразильскому защитнику хозяев Данило. Арбитр Даниэле Орсато вполне справедливо показал Ребичу прямую красную карточку. А ведь к этому моменту команды провели на поле чуть более четверти часа.

Криштиану без игрового тонуса, Матюиди и Дибала без «короны»

Остаться в меньшинстве в гостях у «Ювентуса», не имея в составе ни одного чистого нападающего (Ребич мог считаться хоть какой-то, но при этом фактически единственной заменой Златану), было фактически равносильно поражению. Однако «красно-чёрные» бились до конца, сцепив зубы, и даже сумели создать пару неплохих моментов у ворот Джанлуиджи Буффона. А главное — до финального свистка оставались в игре, сохраняя нулевую ничью. Один-единственный гол мог вывести «Милан» в финал. И гости искали свой шанс из последних сил и до конца.

Впрочем, туринцы за минуту до удаления Ребича могли открыть счёт. Криштиану Роналду сам заработал пенальти, вынудив одного из защитников «Милана» коснуться мяча рукой в штрафной площади, и сам же решил пробить 11-метровый. Главная звезда «Юве» в таких ситуациях промахивается редко — примерно раз в год-полтора, но теперь случился именно такой казус: мяч после удара Криша попал в штангу и вылетел в поле. Стоит отдать должное и голкиперу миланцев Джанлуиджи Доннарумме, который угадал направление удара и со всем своим двухметровым ростом и длиннющими ручищами почти до мяча дотянулся.

Но, скорее всего, промах Роналду можно объяснить той самой трёхмесячной паузой, на которую был поставлен весь мировой футбол пандемией. Даже суперзвёздам после такого длительного перерыва требуется определённое время, чтобы войти в игровой ритм. По ходу встречи было заметно, что Криштиану находится в неплохой физической форме, привычно много бегает, появляясь на разных участках поля. Однако в некоторых игровых ситуациях он находил явно не лучшие решения. Это и есть очевидное следствие отсутствия игрового тонуса.

А представьте, каково было другим игрокам «бьянконери» (бело-чёрные — цвета «Ювентуса») Блезу Матюиди и Пауло Дибале: у обоих ещё в марте был обнаружен коронавирус. Причём аргентинский нападающий сдавал положительный тест не единожды, повторное наличие вируса в его организме диагностировалось уже после излечения. Тем не менее, и Матюиди, и Дибала провели в целом неплохой матч, у обоих были шансы забить.

Хотя, по большому счёту, не это главное. Для выхода в финал «Старой синьоре» вполне хватило и нулевой ничьей в ответном поединке. Куда важнее, что Италия, первой из европейских стран принявшая на себя удар эпидемии и потерявшая в борьбе со смертельно опасным вирусом огромное количество людей, в первом же после коронапаузы матче наглядно продемонстрировала: футбол на Апеннинах жив и быстро возвращается в привычное русло вместе с обычной жизнью. Впрочем, футбол в Италии — это и есть жизнь.

Кстати, ещё одно важное наблюдение: полное отсутствие зрителей на трибунах туринской арены по ходу матча практически никак не портило телевизионную картинку и не мешало получать удовольствие от футбола. И дело тут не только в мастерстве итальянских телеоператоров — просто сама игра настолько захватывала, что некогда было отвлекаться на сопутствующие факторы. Это к вопросу о «скучности и несмотрибельности» матчей без забитых мячей.

Впрочем, лиха беда начало. Даже не сомневайтесь, что «Наполи» и «Интер» во втором полуфинальном противостоянии выдадут ещё более яркий спектакль. Ну а финал Кубка 17 июня окончательно засвидетельствует, что Италия и её футбол точно не проиграли в тяжёлой битве с опостылевшим коронавирусом.