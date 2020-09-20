Sky Sports: в «Спартаке» уверены в подписании защитника «Тоттенхэма» Орье

https://static.news.ru/photo/027beaac-fb5d-11ea-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Серж Орье Фото: David Klein via www.imago-images.de/Global Look Press

У московского «Спартака» всё больше поводов быть уверенным в том, что контракт с ивуарийским защитником из лондонского «Тоттенхэма» Сержа Орье будет подписан. Об этом рассказал инсайдер.

При этом ранее ходили слухи, что трансфер игрока в «Спартак» маловероятен. Орье также интересовался «Милан», но контракт с игроком подписан не был, сообщил Sky Sports.

До августа 2017 года ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен», но потом перешёл в «Тоттенхэм». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний Орье принял участие в 33 играх чемпионата Англии и забил один гол. Помимо этого он отдал пять результативных передач, однако ухитрился забить и в свои ворота. За этот период у Орье три жёлтые и одна красная карточка.

Контракт с «Тоттенхэмом» у футболиста подписан до лета 2022 года.

Как писал NEWS.ru, 20 сентября «Тоттенхэм» на выезде добился первой победы в сезоне АПЛ. Футболист остался на скамейке запасных.