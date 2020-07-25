«Милан» интересуется игроком «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/f2596dae-ce6e-11ea-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянский футбольный клуб «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука. Европейский гранд собирается сделать российскому коллективу предложение по трансферу. Об этом сообщил комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян со ссылкой на данные источника.

Он отметил, что вероятность перехода игрока выросла после того, как «Милан» продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли. Специалист включил Миранчука в список желательных приобретений.

Команды скоро начнут переговоры по трансферу. В контракте Миранчука прописана сумма отступных в размере €8 миллионов, написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Миранчук играет за «железнодорожников» с 2013 года. В 2019 году в рамках матча группового этапа Лиги чемпионов он забил гол в ворота «Ювентуса» и привлёк тем самым внимание итальянских коллективов.

Как ранее писал NEWS.ru, московский «Спартак» проявляет интерес к 29-летнему форварду «Сочи» Александру Кокорину. Данная информация появилась в СМИ 22 июля.