Испущенный дух: почему смена тренера не остановила падение «Спартака»

Московский «Спартак» в межсезонье сменил тренера, однако перемен к лучшему не наступило. В четырёх матчах с момента возобновления чемпионата красно-белые потерпели два поражения, одержали одну победу и одну встречу свели вничью. Рассказываем подробнее о неудачах москвичей и размышляем об их причинах.

Новгородский тупик

В выездной встрече против новичка РПЛ «Спартак» обязан был брать три очка. «Нижний Новгород» предсказуемо играл от обороны и чрезвычайно редко переходил в атаку, а во втором тайме и вовсе оказался запертым в своей штрафной. «Спартак» создал кучу моментов, забил один мяч, но практически сразу пропустил в ответной атаке. Однако ничью «Нижнему» гости подарили сами.

При счёте 1:1 в ворота хозяев назначили справедливый пенальти, который пошёл бить Квинси Промес. Испытывающий проблемы с законом на родине голландец исполнил нечто непонятное, но поразил ворота. Однако повтор показал, что форвард пробил по мячу правой ногой, а в сетку тот влетел рикошетом от его же левой ноги. То есть Промес совершил два касания подряд, что является нарушением правил.

В итоге «Нижний Новгород» удержал спасительную ничью и набрал важное очко в борьбе за выживание. От вылета себя, кстати, не обезопасил и «Спартак». Пока красно-белых от зоны переходных матчей отделяет семь очков, до зоны еврокубков, в которых, правда, россияне пока не могут играть, гораздо дальше.

vk.com/fcsm_official

Русские горки

Ваноли с новой командой уже успел всухую проиграть московское дерби ЦСКА, но взять три очка в столичном противостоянии с «Динамо». Матчи получились диаметрально противоположными по качеству игры красно-белых и зеркальными по результату. «Спартак» сначала практически без шансов уступил со счётом 0:2, а затем уверенно победил, забив те же два мяча.

Домашний матч с «Краснодаром» мог бы помочь «Спартаку» закрепить успех и выйти на новый уровень, но сделать этого не удалось. Обескровленные потерей легионеров «быки» смогли увезти из столицы три очка, не позволив красно-белым встать на курс выздоровления. При этом качество игры в этой встрече у хозяев было очень приличным, но подвела реализация, а также довольно странное судейство.

Судейский вопрос

В матче с «Краснодаром» судьи, как оказалось позже, справедливо, отменили два гола «Спартака», а решающий мяч «быки» забили с пенальти. Этот 11-метровый позже был признан в РФС нелегитимным, однако на результат матча это уже не повлияет.

Наверняка ошибочным будет признано и решение арбитра Сергея Иванова не удалять защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука в концовке первого тайма матча со «Спартаком». Капитан хозяев умышленно наступил на голеностоп Айртону, но не получил даже жёлтой карточки. В последнее время за такие стыки часто выгоняли с поля в самых разных чемпионатах, но Иванов даже не стал смотреть повтор. Бразилец же получил серьёзную травму и может не сыграть до конца сезона.

Конечно, без лидера обороны «Нижнему» было бы сложнее удерживать ничейный счёт целый тайм, однако Гоцук остался на поле и помог своей команде добиться положительного результата. Ваноли же может справедливо сетовать на то, что на отсутствие победы напрямую повлияло судейское решение.

Паоло Ваноли spartak.com

Риск прощания

Понятно, что для главного тренера современного «Спартака» хорошие отношения с руководством могут позволять избегать увольнения за посредственные результаты, однако всему есть предел. Пока Ваноли методично двигается с командой в сторону дна и имеет все шансы обновить антирекорд 2003 года, когда «Спартак» финишировал в чемпионате десятым.

Каждая новая неудача Ваноли заставляет скептиков вспоминать об отсутствии у него опыта самостоятельной работы, а также издеваться над эмоциональным поведением итальянца на бровке. Спасти ситуацию может успешное выступление в Кубке России, но и там для завоевания титула придётся выиграть не один суперматч.

Пока смена тренера не привела ни к каким положительным изменениям в «Спартаке». Как и все последние годы, клуб чудовищно нестабилен: москвичи чередуют яркие победы с провальными матчами и набирают очень мало очков. Конечно, это не то, что хотят видеть от красно-белых многочисленные болельщики. При этом состав, кто бы что ни говорил, позволяет «Спартаку» рассчитывать на очень многое. Заставить классных футболистов вместе показывать результат — задача тренера, которую Ваноли пока проваливает.