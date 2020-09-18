Исполком УЕФА проведёт заседание 24 сентября перед матчем за Суперкубок

https://static.news.ru/photo/a4c9b06e-f9aa-11ea-97ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yangyuanyong/Global Look Press

УЕФА проведёт заседание исполкома 24 сентября в Будапеште, где обсудит календарь квалификации в Европе к чемпионату мира — 2022, сообщает организация.

Исполком УЕФА будет заседать утром 24 сентября, то есть перед намеченной на 22:00 этого дня игрой между мюнхенской «Баварией» и испанской «Севильей» за Суперкубок, которая также состоится в столице Венгрии, сообщает РИА Новости.

УЕФА сообщил, что в ходе заседания исполком обсудит календарь европейской квалификации к чемпионату мира — 2022, а также календарь жеребьёвки финальной части Лиги наций. Также запланированы обсуждение календаря Юношеской лиги УЕФА на сезон-2020/21 и награды в массовых соревнованиях.

Как сообщал NEWS.ru, ещё в августе матч за Суперкубок УЕФА оказался под угрозой срыва из-за возможного закрытия границ властями Венгрии в рамках коронавирусных ограничений. При этом изначально матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был состояться в португальском Порту, однако был перенесён в Будапешт по той же причине, по которой мог и не состояться в Венгрии.

Напомним, мюнхенская «Бавария» выиграла Лигу чемпионов 24 августа, обыграв французский ПСЖ со счётом 1:0. Двумя днями ранее «Севилья» одолела миланский «Интер» также с минимальным преимуществом (со счётом 3:2) и стала победителем Лиги Европы.