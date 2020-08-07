Исполком РФС утвердил регламент чемпионата России по футболу

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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило регламент Российской премьер-лиги сезона-2020/21. Кроме того, утверждён санитарный регламент по обеспечению эпидбезопасности при проведении матчей ЧР среди команд Премьер-лиги сезона-2020/21 и соревнования за Суперкубок России 2020 года.

Согласно регламенту сезона-2020/21, каждый клуб в течение сезона может зарегистрировать для участия в чемпионате не более двух игроков, перешедших в данный клуб начиная с 7 августа 2020 года на условиях аренды из другого одного клуба Премьер-лиги, — сообщили в пресс-службе РФС.

Переход возможен также на условиях «субаренды», где первоначальным клубом футболиста был другой клуб Премьер-лиги.

Кроме того, в каждом матче ЧР в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, которые перешли в клуб с 1 июля на условиях аренды из другого клуба Премьер-лиги. При этом вне зависимости от того, зарегистрированы они для участия в чемпионате или в первенстве ФНЛ/ ПФЛ/молодёжном чемпионате.

Как писал NEWS.ru, по решению контрольно-дисциплинарного комитета РФС со следующего сезона РПЛ смогут отменяться жёлтые карточки, которые были показаны неверно и повлекли за собой пропуск игроком следующего календарного матча. Игрок пропускает грядущую игру в Премьер-лиге после получения каждого четвёртого предупреждения в турнире. Указанные изменения в регламент РФС, касающиеся отмены ошибочных жёлтых карточек, уже утвердили на заседании исполкома организации. Они вступят в силу со следующего сезона Премьер-лиги, розыгрыш которого стартует 8 августа 2020 года. Ранее КДК мог признавать недействительными только удаления, признанные ошибочными.