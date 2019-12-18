https://static.news.ru/photo/84c83f5a-21d9-11ea-b482-fa163e074e61_660.jpg 18.12.2019. «Барселона» — «Реал» — 0:0 Фото: Jan Huebner/Lau/imago-images.de/Global Look Press

Главное дерби испанского футбольного чемпионата — поединок между «Барселоной» и мадридским «Реалом», прошедший на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии, завершился нулевой ничьей.

Это был перенесённый матч десятого тура испанской Ла лиги, который должен был состояться 26 октября, однако был отменён из-за сложной обстановки в Барселоне. Угроза проведению «эль класико» существовала и теперь, однако игра всё же состоялась. На трибунах «Камп Ноу» собрались 93 426 зрителей.

Несмотря на довольно живой (хотя, скорее, нервный, чему подтверждением стали семь жёлтых карточек, полученных игроками обеих команд) характер поединка и наличие опасных моментов у тех и других ворот, забитых мячей болельщики так и не увидели. Эта ничья стала 52-й в 243 состоявшихся дерби двух испанских грандов. Минимальное преимущество по победам осталось за «Барсой» (96 против 95), по забитым мячам — за «Реалом» (403 против 399).

Впрочем, на 72-й минуте форвард «сливочных» и сборной Уэльса Гарет Бэйл отправил мяч в ворота немецкого голкипера «сине-гранатовых» Марка-Андре тер Штегена, однако парой секунд ранее арбитры зафиксировали положение вне игры у его партнёра, делавшего результативный прострел с левого фланга.

После 18 проведённых матчей в чемпионате Испании «Барселона» и «Реал» возглавляют турнирную таблицу, набрав по 36 очков. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 31 очко.

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