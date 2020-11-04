Испанский журналист: «Зениту» нечего делать в Европе

Когда только прошла жеребьёвка, сразу было очевидно, что «Локомотив» не сможет выйти из группы, у «Краснодара» тоже не было шансов — всё-таки первая Лига чемпионов, а вот «Зенит», казалось, может побороться за очки. Теперь хуже всего обстоят дела у команды из Санкт-Петербурга. «Зенит» сейчас в кризисе. Впрочем, я всегда говорил, что с таким подбором игроков в середине поля команде нечего делать в Европе, — сказал Ортега в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.