Испанский журналист заявил, что у «Краснодара» есть шанс обыграть «Севилью»

Все сказали в начале сезона, что «Севилья» — это команда, которая имеет шансы выиграть чемпионат Испании в этом году, так как у «Барселоны», «Реала», «Атлетико» сейчас кризис. Однако у «красно-белых» тоже не всё так безоблачно. Главная проблема команды — это нападение. Команда может очень хорошо провести матч, но при этом забить только один гол. Поэтому всё будет зависеть от защиты «Краснодара». Если защитники сыграют осторожно, Матвей Сафонов будет выручать, как в матче против «Ренна», то небольшой шанс есть. Но тут важно сказать, что защита — это не самая сильная сторона «Краснодара», — сказал Ортега в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.