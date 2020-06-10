Испанский журналист cчитает, что Дзюба играет хуже Смолова

Если он сумеет остаток сезона провести на более-менее нормальном уровне (даже невысоком), то он остаётся. Смолов талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в «физике», в характере. Показательным в этом отношении стал чемпионат мира — 2018, когда у футболиста был невероятный шанс заявить о себе на весь мир, но он этой возможностью не воспользовался. Дзюба намного хуже играет, но у него есть характер, — сказал Ортега NEWS.ru.