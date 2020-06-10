Испанский журналист cчитает, что Дзюба играет хуже Смолова

Журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега оценил шансы нападающего «Cельты» Фёдора Смолова остаться в Испании.
Если он сумеет остаток сезона провести на более-менее нормальном уровне (даже невысоком), то он остаётся. Смолов талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в «физике», в характере. Показательным в этом отношении стал чемпионат мира — 2018, когда у футболиста был невероятный шанс заявить о себе на весь мир, но он этой возможностью не воспользовался. Дзюба намного хуже играет, но у него есть характер, — сказал Ортега NEWS.ru.
Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды зимой. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.
Полностью интервью с Ортегой опубликовано в разделе «Спорт».
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