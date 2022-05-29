Испанский футбольный клуб «Реал» в четырнадцатый раз выиграл Лигу чемпионов Испанский футбольный клуб «Реал« победил »Ливерпуль» и в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов

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Футболисты испанского футбольного клуба «Реал» обыграли английский «Ливерпуль» и стали победителями Лиги чемпионов сезона 2021/22. Финал турнира состоялся в париже на Stade de France и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч во встрече забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в четырнадцатый раз. Это является рекордом турнира.

При этом начало матча было отложено на 37 минут по причине беспорядков, случившихся возле стадиона. По данным СМИ, болельщики прорывались через охрану в попытке попасть на трибуны. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ.

Финал Лиги чемпионов должен был проходить в Санкт-Петербурге, однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести место проведения финала. Причиной стало проведение Россией спецоперации на Украине.