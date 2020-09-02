Испанские СМИ уверены на 90%, что Месси останется игроком «Барселоны»

https://static.news.ru/photo/dd3fda8c-edb0-11ea-b194-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/via/Global Look Press

Испанский журналист Мартин Аревало заявил о своей уверенности на 90% в том, что аргентинский нападающий Лионель Месси не уйдёт из «Барселоны».

Он отметил, что контракт форварда с каталонским клубом заканчивается в 2021 году. И до тех пор, заметил близко знакомый с ситуацией Аревало, аргентинец останется в стане «сине-гранатовых».

Вероятность того, что Месси продолжит играть за «Барселону» составляет 90%. В этот четверг (3 сентября. — NEWS.ru) будет принято окончательное решение, — цитирует журналиста Mundo Deportivo.

Месси заявил о желании покинуть клуб после разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8. Одним из главных претендентов на аргентинца называется английский «Манчестер Сити». По информации испанских СМИ, «горожане» готовы предложить Месси €500 млн в качестве зарплаты за вычетом налогов за пять лет.

Также имеется информация, что «Барселона» не готова отпустить своего фаворита в другую команду. Команда намерена получить за нападающего €700 млн отступных.

Как ранее писал NEWS.ru, отец и агент знаменитого форварда прокомментировал намерение футболиста покинуть «Барселону», за которую он играет на протяжении всей карьеры. Сегодня Хорхе Месси прибыл в Каталонию для переговоров с президентом клуба Жозепом Бартомеу, которые намечены на 3 сентября.