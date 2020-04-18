Испанская журналистка о вирусе: в Мадриде обстановка уже спокойнее

https://static.news.ru/photo/cc1d570e-816b-11ea-97d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cesar Luis de Luca/dpa/Global Look Press

Сотрудница Real Madrid TV Карина Квашнева рассказала, как обстоят дела с коронавирусом в Испании. Журналистка отметила, что поначалу испанцы не воспринимали COVID-19 всерьёз.

Поначалу никто не верил в серьёзность ситуации. Все как один говорили: «Ой, у нас всего лишь три случая». Хотя уже тогда, скорее всего, было уже более тысячи случаев, просто люди находились в периоде инкубации и не проявили симптомов, при этом являясь разносчиками заразы. Что всё в итоге дойдёт до таких масштабов, никто не мог предположить, — сказала Квашнева.

Квашнева отметила, что уже месяц сидит дома и каждый поход в магазин становится для неё большим испытанием. Она рассказала, что в городе всё закрыто за исключением больниц, аптек, продовольственных магазинов, бензоколонок и общественно необходимых компаний, например, СМИ.

Без важной причины из дома выходить нельзя, на транспорте передвигаться можно только со специальной бумагой, выданной на работе. Даже обычный поход в магазин становится всегда настоящим стрессом. Перед тем как войти в магазин, ты должен пройти через процесс дезинфекции: тебя проверяют, заставляют мыть руки, что-то дают надеть. Сейчас, правда, ситуация потихоньку стала стабилизироваться: число случаев заражения каждый день не увеличивается в сравнении с предыдущим. Знаю, что в Мадриде обстановка уже спокойнее. Например, в ранее забитых реанимациях освободились места. У нас карантин сначала должен был длиться до 25 марта, потом продлили до 26 апреля, что будет дальше, пока непонятно, — заявила журналистка NEWS.ru.

Журналистка рассказала, как испанцы поддерживают друг друга в такой непростой период.

Люди стараются не падать духом. Испанцы — очень солидарный и компанейский народ. Тут сразу же было придумано много объединяющих активностей. Например, в восемь часов вечера мы все открываем окна и хлопаем медперсоналу, все балконы украшены радугами, которые сделали дети. Это придумали для того, чтобы дети радовались, видя из окон яркие картинки. Все действительно очень сильно стараются поддерживать друг друга, — передаёт слова Квашневой NEWS.ru.

Также она сообщила, насколько ответственно испанцы выполняют ограничительные меры, предписанные государством.

Везде и всегда найдутся нарушители. Помнится, в первую неделю самоизоляции многие спокойно выходили гулять, организовывали пикники — народ довольно медленно входил в карантин. Когда друг за другом стали умирать люди, тогда лишь пришло понимание, что это всё не шутки. У моего свёкра напротив дома находится ледовый дворец. Так вот, его превратили в морг. Остаётся надеяться, что если мы будем более бдительными и внимательными, то в скором времени мы сможем побороть эту напасть. Правда, я уверена, что к привычной жизни мы вернёмся далеко не скоро, — поделилась испанская журналистка.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число подтверждённых случае заражения коронавирусом в Испании достигло 190 тысяч человек, из них более 20 тысяч погибших. Испания вышла на лидирующие позиции в Европе по числу заразившихся вирусом COVID-19.

Полностью интервью с Кариной Квашнёвой опубликовано в разделе «Спорт».