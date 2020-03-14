https://static.news.ru/photo/b90970d8-66c4-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: valenciacf.com

Испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о пяти случаях заражения коронавирусом в команде.

Отмечается, что заразились как футболисты, так и тренеры клуба. Все заболевшие находятся в своих домах на карантине, сообщает пресс-служба «Валенсии», не называя конкретных имён.

За «Валенсию» также выступает россиянин Денис Черышев.

Ранее защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что заражён коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя очень хорошо. На данный момент футболист находится в изоляции, писал NEWS.ru.