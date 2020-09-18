Испанская футбольная Ла Лига открывает первую международную академию в РФ

Футбольная лига Испании (Ла Лига), входящая в топ-5 лучших национальных чемпионатов, 21 сентября открывает на стадионе «Луч» в Москве первую международную академию в России. Как сообщается в пресс-релизе Ла Лиги, дети в возрасте от 3 до 14 лет будут тренироваться под руководством испанских тренеров лиги, имеющих многолетний опыт работы с профессиональными футболистами.
Футбольная школа Ла Лига даёт возможность детям, вне зависимости от их уровня подготовки, обрести футбольные навыки по лучшим испанским методикам, — говорится в релизе.
В сообщении подчёркивается, что воспитанникам академии, помимо игровых качеств, будут прививать ответственность, честность, уважение и целеустремлённость, которые присущи профессиональным игрокам. Лучшие футболисты академии по окончании каждого сезона отправятся на просмотр в профессиональные клубы Испании.
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