Испанская футбольная Ла Лига открывает первую международную академию в РФ

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Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал происходящее в «Химках». Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков объявил о возможных кадровых изменениях в клубе 21 сентября.

Я уверен, что ни в каком бреду ни один хозяин клуба после того, как Юран вывел команду в Премьер-лигу и блестяще выглядел в Кубке, не поменял бы тренера. Его можно...