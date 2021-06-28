Испания обыграла Хорватию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Испании обыграла команду Хорватии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 5:3 и вышла в четвертьфинал турнира. Матч проходил в Копенгагене (Дания).

На 20-й минуте случился автогол (девятый на Евро-2020). Испанский голкипер Унаи Симон не справился с пасом назад от хавбека сборной Испании Педри. Но уже на 38-й минуте испанцы отыгрались после гола Пабло Сарабии. На 57-й минуте увеличил отрыв Сесар Аспилиукуэта, переправив головой мяч в сетку ворот.

Затем последовал гол Феррана Торреса на 77-й минуте. Но на 85-й минуте сократил отставание Мирослав Оршич. А сравнял счёт во встрече и перевёл тем самым игру в дополнительное время Марио Пашалич. После навеса Оршича Марио переправил мяч в ворота ударом головой на 92-й минуте. На дополнительное время команды ушли со счётом 3:3.

На 100-й минуте Альваро Мората снова вывел испанцев вперёд. Последний гол в матче забил Микель Оярсабаль — 5:3 в пользу сборной Испании.

В 1/4 финала команда Испании встретится с победителем встречи Франция — Швейцария. Матч состоится 2 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.