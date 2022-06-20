«Испанцы — колхозники»: агент Гурцкая о назначении Абаскаля в «Спартак» Футбольный агент Гурцкая заявил, что испанские тренеры плохо адаптируются за границей

Фото: spartak.com

Гильермо Абаскаль

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался относительно назначения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака». По словам агента, испанские тренеры плохо адаптируются за границей.



Насколько испанские тренеры подходят для России? Да вообще ни на сколько. Испанские тренеры — колхозники по своей ментальности. Они должны работать в очень удобных для себя условиях. Они не могут выживать в тяжёлой ситуации, как итальянцы или немцы. Как показывает жизнь, испанцам нужно создать условия, — сказал Гурцкая в интервью на YouTube-канале «У Кузьмича».

О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. 33-летний специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель».

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привел ее к победе в Кубке России.