Иранского футболиста приговорили к 16 годам тюрьмы Иранского футболиста Амира Азадани приговорили к 16 годам тюрьмы

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Протест в связи со смертным приговором футболисту Амиру Азадани в Иране

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани приговорен к 26 годам тюрьмы, сообщает EFE. Он поддержал массовые протесты в стране.

По информации портала, экс-защитника иранского «Трактор Сити» обвиняют в соучастии в убийстве трех полицейских басиджи — «стражей Исламской революции». А также в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.

В общей сложности Азадани был осужден на 26 лет, но отбудет из них только 16 — максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений. По законам Ирана, если приговор выносится за два преступления, сроки не суммируются, а берется наибольший возможный за одно из этих правонарушений.

Изначально СМИ сообщали, что Амир Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти Ирана опровергли эту информацию.

15 ноября СМИ сообщали, что легендарный иранский футболист Али Даеи, до недавнего временя являвшийся рекордсменом всех времен по голам за национальные сборные, приговорен к смертной казни на родине. Его также обвиняют в участии в акциях протеста, которые начались в Иране после убийства 22-летнеий Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба». Информация о смертном приговоре Али Даеи также не подтвердилась.