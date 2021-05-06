Иракский игрок «Крыльев Советов» высказался об убийстве учителя во Франции

https://static.news.ru/photo/6ae595bc-ae85-11eb-a833-96000091f725_660.jpg Сафаа Хади Фото: kc-camapa.ru

Полузащитник «Крылья Советов» Сафаа Хади высказался о ситуации с убийством учителя во Франции после демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда. Его слова приводит Sports.ru.

Тот парень, что убил учителя, не мусульманин, поверь мне. Мусульманин никогда бы так не сделал. Если ты мусульманин, ты не должен причинять никому вред. Обычно говорят, что мусульмане сделали то, это... Но в Коране написано, что надо быть осторожным, не причинять вреда другим. Многие мусульмане совершают ошибки, неправильно понимают книгу, — сказал Хади.

Футболист из Ирака так же признался, что не знал, что убийцу поддержал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. И заявил, что не поддерживает тех, кто убивает других людей.

28 апреля во Франции заявили о высокой угрозе исламистского терроризма.

Нападение на школьного учителя Самюэля Пати было совершено 16 октября. Нападавший обезглавил педагога в коммуне Конфлан-Сент-Онорион в столичном регионе, а затем был ликвидирован полицией.