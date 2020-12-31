Инвесторы из США приобрели клуб АПЛ «Бернли»

https://static.news.ru/photo/4dfcf3b4-4b70-11eb-b353-fa163e074e61_660.jpg Фото: BurnleyOfficial/twitter.com

Британский футбольный клуб «Бернли», выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ), сменил владельца.

Так, клуб выкупили инвесторы из США. Теперь контрольный пакет акций в размере 84% у Velocity Sports Partners (VSP), спортивного инвестиционного подразделения американской компании ALK Capital.

Стоит отметить, что АПЛ уже ратифицировала сделку. Бизнесмены Майк Гарлик и Джон Банаскевич будут находиться в «Бернли» в качестве директоров.

В настоящее время «Бернли» находится на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ. По итогам 15 туров в активе клуба находится 16 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

Некоторое время назад тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил информацию о том, что клуб надеется вернуть Кокорина. Известно, что футболист играл за клуб во второй половине прошедшего сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом 2020 года срок аренды и контракт истекли — Кокорин перешёл в «Спартак» как свободный агент.