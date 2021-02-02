Инвестор посчитал, сколько «Барселона» заработала на Месси

https://static.news.ru/photo/41387a7c-656a-11eb-a8ed-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/newsbarca

Испанская «Барселона» заработала на своём капитане Лионеле Месси €619 млн. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на инвестора Марка Сириа.

Специалист выяснил, что Месси обошёлся «Барселоне» в €383 млн 655 тысяч. За этот же период клуб заработал на нём около €619 млн 265 тысяч, что составляет 30% от всех доходов клуба. Положительное сальдо равняется €235 млн 610 тысяч, сообщает издание sport.es.

Ранее журналисты El Mundo опубликовали подробности действующего контракта Лионеля Месси. За четыре года футболист должен получить €555 млн, по €138 млн в год. Сам звёздный игрок назвал предательством слив информации своего контракта. Сообщается, что Месси пришёл в ярость и теперь точно намерен покинуть «сине-гранатовых». В разговоре с друзьями он назвал ситуацию позорной. Игрок уверен, что его предал кто-то в клубе.

Действующий контракт Месси истекает этим летом, после чего он станет свободным агентом. По данным СМИ, на него претендуют два клуба — «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Как писал NEWS.ru, испанская «Барселона» намерена подать в суд на журналистов El Mundo за обнародование деталей контракта. Представители клуба категорически отрицают какую-либо ответственность за публикацию документа. Руководство «Барселоны» добавило, что выражает полную поддержку футболисту.