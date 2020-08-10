«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Байер»

https://static.news.ru/photo/4f272f20-db54-11ea-a9f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maik Hoelter/TEAM2sportphoto/Global Look Press

Футболисты итальянского «Интера» добыли путёвку в полуфинал Лиги Европы, победив в Дюссельдорфе соперников из немецкого «Байера» — 2:1. Судьба встречи решилась в самом её начале.

Уже к 21-й минуте итальянцы вели в счёте (2:0) после точных ударов Николо Бареллы и Ромелу Лукаку. Три минуты спустя Кай Хаверц сократил отставание в счёте, и до окончания основного времени матча голов больше не случилось.

Соперник «Интера» по полуфиналу определится 11 августа в поединке между украинским «Шахтёром» и швейцарским «Базелем».

Из-за коронавируса изменён формат турнира, который не предусматривает ответного матча. Начиная с четвертьфинала все матчи Лиги Европы проходят в Германии.

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