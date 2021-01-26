«Интер» может продлить контракт с Мартинесом

Футбольный клуб «Интер» может в ближайшее время продлить контракт Лаутаро Мартинеса.
Как сообщается, новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до июня 2024 года. При этом действующий контракт заканчивается летом 2023 года. Возможно, что в новом соглашении останется пункт об отступных в размере €111 млн.
Мартинес пришёл в «Интер» в июле 2018 года. Сумма сделки составила €25 млн. В этом сезоне футболист отыграл 26 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и реализовав пять результативных передач, пишет TMW.
Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.
В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».