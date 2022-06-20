Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился секретами счастливого брака, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам вратаря измены иногда идут на пользу и могут улучшить отношения.
Вообще, сохранение брака зачастую зависит от мудрости женщины. Насколько она готова сглаживать некоторые шероховатости семейной жизни и направлять это торнадо в нужное русло. Но если рубит сплеча, то так отношения не спасти, — заявил Нигматуллин.
Вратарь известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, итальянские «Верону» и «Салернитану». В его активе 24 матча в составе сборной России.
В мае прошлого года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением относительно измен. Она отметила, что смогла бы простить измену, однако всё зависит от ситуации.