Ингушские футболисты избили судью и получили дисквалификацию

Футболисты клуба «Ангушта» (Назрань) избили арбитра Сергея Смирнова, работавшего на матче с «Энергетиком» из города Прохладный (3-й дивизион, зона ЮФО/СКФО). Об этом сообщает портал "Футбол ЮФО-СКФО".

В концовке игры за нецензурную брань в адрес судьи с поля был удалён игрок «Ангушты» Бекхан Алиев. Уходя с поля, он бросил в помощника судьи бинт, снятый с руки.

По завершении матча футболисты «Ангушты» окружили главного арбитра Сергея Смирнова. Магомед Балаев дважды ударил его по лицу рукой, Руслан Зязиков сзади нанёс два удара ногой и рукой, а Алиев напал на помощника судьи Виталия Наумова, повалил его на землю и нанёс несколько ударов ногой.

На поле выбежали сотрудники полиции, судьи были взяты под охрану. Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал Алиева на два года, Балаева и Зязикова — на год.

Встреча прошла 29 сентября и завершилась победой «Энергетика» со счётом 2:1.

27 сентября сообщалось, что в Италии футбольный тренер ударил по лицу судью и ушёл в отставку.