Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить ЧМ-2022 в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить чемпионат мира, который состоится в Катаре в 2022 году. Он считает, что ситуация не изменится в лучшую сторону, если болельщики продолжат сидеть дома и просто критиковать. Слова главы ФИФА приводит Reuters.
Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и просто критиковать. Ситуация стала лучше и продолжит улучшаться, — сказал Инфантино.
Также президент ФИФА отметил, что в Катаре «будут рады всем».
В Катаре браки между представителями одного пола запрещены.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Артём Беседин рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществам. Он заявил, что люди нетрадиционной ориентации не имеют права на существование.