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Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить ЧМ-2022 в Катаре

13:35, 22 ноября 2021
Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить ЧМ-2022 в Катаре Джанни Инфантино Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить чемпионат мира, который состоится в Катаре в 2022 году. Он считает, что ситуация не изменится в лучшую сторону, если болельщики продолжат сидеть дома и просто критиковать. Слова главы ФИФА приводит Reuters.

Нельзя ожидать, что все изменится, если остаться дома и просто критиковать. Ситуация стала лучше и продолжит улучшаться, — сказал Инфантино.

Также президент ФИФА отметил, что в Катаре «будут рады всем».

В Катаре браки между представителями одного пола запрещены.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Артём Беседин рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществам. Он заявил, что люди нетрадиционной ориентации не имеют права на существование. ​

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