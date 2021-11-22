Инфантино призвал фанатов ЛГБТ-сообщества посетить ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Валерий Карпин признался, что на его решение остаться на посту главного тренера сборной России по футболу повлиял разговор с бывшим наставником национальной команды и московского «Спартака» Олегом Романцевым. В прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» он сказал, что прославленный специалист посоветовал ему продолжить работу на нынешней должности.

Много людей звонили мне, опытные люди. Отправной точкой был звонок Романцева. Мы не общаемся каждый день, каждую неделю. Он сам набрал, и мы поговорили о футболе. Он вспомнил про Украину...