Инфантино переизбрался на пост президента ФИФА Джанни Инфантино переизбрался на пост президента ФИФА

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Джанни Инфантино

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации. Срок его полномочий рассчитан до 2027 года.

Выборы состоялись на 73-м конгрессе ФИФА в Руанде. Инфантино был единственным кандидатом на должность, которую занимает с 2016 года после отставки Йозефа Блаттера. В 2019 году он был переизбран также на безальтернативной основе.

В прошлом году ФИФА ввела русский язык в качестве официального в организации. Решение было принято на заседании конгресса ФИФА, которое проходило в Дохе. Теперь в организации шесть официальных языков: английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский.

В 2020 году в отношении Инфантино возбудили уголовное дело по поводу коррупции в ФИФА. Также дело было возбуждено против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда, который вместе с Инфантино встречался с тогдашним генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером во время расследования дел о коррупции в ФИФА. При этом Инфантино не предъявили обвинений, и он продолжил руководить Международной федерацией футбола. В том же году Инфантино вошел в состав Международного олимпийского комитета.