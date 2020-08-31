«Имя, за которым стоит следить»: что говорят о Миранчуке в Италии

Московский футбольный клуб «Локомотив», наконец, согласовал долгожданный трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Его сумма составила €14,5 млн. NEWS.ru рассказывает, как на переход хавбека отреагировали в Италии.

Все иностранные СМИ, как один, твердят, что россиянин — это потенциальная замена словенца Йосипа Иличича, который пропустил финишный отрезок сезона, внимание, из-за психологических проблем. На текущий момент дата его возвращения в строй остаётся загадкой. Вероятно, именно поэтому «Аталанта» была так рьяно нацелена на 24-летнего воспитанника «железнодорожников». Главное спортивное издание Италии La Gazetta dello Sport, не стесняясь, называет его «вице-Иличичем» и убеждено, что россиянин является высококлассным игроком.

«Аталанта» нашла вице-Иличича: закончилась операция с «Локомотивом Москва» по переходу Алексея Миранчука. Несмотря на то, что все давали понять, что хотят дождаться Иличича, существовала абсолютная потребность в высококлассном игроке, готовом сыграть в матчах первой лиги и Лиги чемпионов, — сообщается на сайте издания.

Это сообщение не стало последним. Через некоторое время издание La Gazetta dello Sport решило зайти с другой стороны и обратило внимание на то, что молодой россиянин очень схож с игроком «Ювентуса» аргентинцем Кристианом Ромеро (отдан в аренду «Дженоа») по видению и стилю игры.

Алексей Миранчук и Кристиан Ромеро — игроки, совместимые с философией игры, и, прежде всего, их обоих можно считать многоцелевыми, — говорится в материале.

За Миранчуком действительно давно следили, но сравнивать с другими спортсменами начали только после официального объявления. Издание Sosfanta.calciomercato убеждено, что в качестве полузащитника Миранчук «может быть очень интересным». Со стороны этого СМИ также последовало очередное сравнение со словенцем.

Миранчук талантлив и похож на Йосипа Иличича. Имя, за которым стоит следить, — пишет Sosfanta.calciomercato.

Алексей Миранчук Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению издания, руководство клуба ждало возвращения в строй словенского хавбека, однако существовала потребность в отличном игроке, который сможет заменить Иличича. В конце концов, «Аталанте» предстоит сыграть в Лиге чемпионов, и Миранчук к этому готов на все 100%.

Руководство «Аталанты» во главе с менеджером Сартори сразу присмотрелось к Миранчуку, 24-летнему атакующему полузащитнику сборной России, который уже провёл более 170 игр и забил 32 гола за «Локомотив», — добавляет портал.

Издание Bergamo News охарактеризовало Миранчука как игрока, «умеющего хорошо пробивать штрафные».

За российским плеймейкером также гнался «Милан», но предложение «Аталанты» было убедительнее. Если Миранчук будет играть, как Руслан Малиновский (украинский полузащитник «Аталанты». — NEWS.ru), у которого восемь голов и пять передач в Серии А, а также гол и результативная передача в Лиге чемпионов, он окажется отличной покупкой, — считает издание.

К слову, о том, что Миранчук предпочёл «Аталанту» «Милану» сожалеют читатели Calciomercato.

Я действительно хотел бы знать, почему «Милан» слился и выбрал Диаса...14,5 млн — это выгодная сделка. Меньше, чем заплатали за Беннасера, а он (Мирачук. — NEWS.ru) уже несколько раз выступал в Лиге чемпионов, — написал один из пользователей под материалом о российском хавбеке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой читатель, несмотря на сожаления, поздравил президента клуба Антонио Перкасси с отличным приобретением, вновь сравнив россиянина с Иличичем.

Я бы очень хотел, чтобы он перебрался в «Милан». Жаль, что выбор пал на другую команду. Отличная сделка для «Аталанты», которая успокоится, если Иличич продолжит бороться с личными проблемами (мы надеемся вскоре увидеть его на поле)... В любом случае, поздравляю, Перкасси отличный бизнесмен! — написал пользователь.

Ещё один из читателей портала убеждён, что в «Милане» он смотрелся бы замечательно.

Хороший игрок, мне бы он понравился в «Милане», — написал он.

Единственным итальянским изданием, которое сомневается в сделке, оказалось Calcio Atalanta. По его мнению, несмотря на то что Миранчук станет усилением для «Аталанты», в некоторых аспектах он может столкнуться с проблемами.

Россиянин — качественный левша, способный занять любую позицию в атакующей связке. Элегантный с мячом и очень хорошо действующий на скорости, он часто любит опускаться глубже, чтобы играть как атакующий плеймейкер. Миранчук умеет забивать, особенно это было видно в прошлом сезоне: 12 голов в чемпионате. Это его личный рекорд в карьере, которая всё ещё на подъёме. Конечно, в некоторых аспектах Миранчуку надо прибавлять. Во-первых, он склонен очень мало использовать свою правую ногу, что может сделать его немного предсказуемым. Он также любит играть на чистых мячах. В большом объёме тактики, которая характерна для нашего футбола, у него могут быть небольшие проблемы, — сообщается на сайте.

Другое издание TuttoSport отмечает, что данное приобретение — отличный вклад в итальянский футбол.

Русских ждут в городе сегодня и завтра, — говорится на портале.

Одно из самых читаемых СМИ, левоцентристское La Repubblica было кратким. Переход молодого полузащитника там называют «важным подкреплением».

Важное подкрепление для «Аталанты» идёт из России, — говорится в сообщении.

И правда, подкрепление для «Королевы провинциалов» стоящее. Осталось только, чтобы Алексей восстановился после полученной травмы и показал игру, которую демонстрировал в России. Хочется верить, что у россиянина в Европе всё получится. И этот трансфер откроет окно для других талантливых российских футболистов.