Бекс, он же Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм, или просто Дэвид Бекхэм 2 мая празднует своё 45-летие. Бывший полузащитник сборной Англии большую часть своей карьеры провёл за «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он провёл 265 игр, забив 62 гола.

Следующим большим клубом для Бекса стал мадридский «Реал», в который он перешёл в 2003 году. В его карьере также были итальянский «Милан», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», а завершил футболист карьеру в ПСЖ в 2013 году, став чемпионом Франции. Бекхэм стал первым англичанином, который выиграл чемпионство четырёх стран (США, Италия, Испания и Франция).

Несмотря на его всевозможные личные награды, от лучшего молодого игрока по версии Профессиональной футбольной ассоциации до двукратного обладателя «Серебряного мяча» (второй лучший футболист мира), Бекс всего лишь раз выиграл Лигу чемпионов. Это было в 1999 году в составе «МЮ» под руководством великого Алекса Фергюсона.

За сборную страны (1996-2009) Бекхэм провёл 115 игр, забив 17 голов, но не выиграл ни титул чемпиона Европы, ни мира.

В карьере Бекса 15 февраля 2003 года случился исторический скандал. После матча «МЮ» — «Арсенал» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии в раздевалке «манкунианцев» разгорелся скандал, в ходе которого сэр Алекс Фергюсон бутсой разбил бровь Бекхэму.

В начале 2000-х Дэвид считался иконой стиля: cпонсорские контракты, съёмки в рекламе и куча поклонниц. К тому же он женился на солистке полярной группы Spice Girls Виктории Адамс. Всё это отвлекало Бекса от игры, по мнению сэра Алекса. В матче с «Арсеналом», как заявлял главный тренер, Бекхэм недостаточно отрабатывал в обороне, и второй пропущенный гол случился из-за него. Они начали спорить, после чего футбольный атрибут полетел в полузащитника.

По версии тренера, он не кидал бутсу, так как стоял в трёх метрах от Бекхэма, а просто пнул её ногой и она угодила игроку чуть выше глаза. По версии самого футболиста, Фергюсон зашёл в раздевалку со словами: «Эй, Дэвид, как насчёт второго гола?» Сам игрок считал, что он не виновен в пропущенном мяче. Возникла словесная перепалка, в ходе которой «Фергюсон размахнулся и ударил со всей силы по бутсе, которая лежала на полу». Так описывал инцидент в своей автобиографии Бекхэм.

Затем Дэвид бросился на тренера, но его сдержали одноклубники Райан Гиггз, Руд ван Нистелрой и Гари Невилл. Как говорил Бекхэм, Фергюсон извинился перед ним прямо в раздевалке.

На данный момент Бекс является владельцем футбольного клуба MLS «Интер Майами».