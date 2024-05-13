Игроков «Зенита» пообещали оставить без бонусов из-за недавних проигрышей Журналист Легков: Миллер пообещал оставить без бонусов игроков «Зенита»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Матч Зенит - ЦСКА

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал оставить без бонусов игроков ФК «Зенит» после поражения в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, сообщил в своем Тelegram-канале журналист Кирилл Легков. Также главному тренеру команды Сергею Семаку пригрозили увольнением.

Сказано было примерно, что если не выиграете кубок, то будете лишены всех бонусов. А бонусы там приличные. До 300 тысяч (евро. — NEWS.ru) по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения. Ну и за отдельные матчи тоже, — написал Легков.

Также журналист добавил, что у Миллера был тяжелый разговор с главным тренером Сергеем Семаком, которому пригрозили увольнением в случае «катастрофического финиша» в РПЛ. При этом он отметил, что о судьбе тренера пока говорить рано.

Многие говорят о том, что перемены могут затронуть тренерский штаб «Зенита», где много народу, их роль не совсем понятна. А зарплатная нагрузка на бюджет клуба приличная, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу 7 июня сыграет с Белоруссией впервые за девять лет. Игра состоится на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. В последний раз российские игроки встречались с белорусскими 7 июня 2015 года, тогда матч завершился со счетом 4:2 в пользу РФ.