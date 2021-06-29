«Игроки захотят»: Сёмин оценил нужность футбольного матча Россия — Украина

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин оценил нужность организации футбольного матча между сборными России и Украины. Слова специалиста приводит Russia Today.

Если организовать подобную встречу реально, это обязательно нужно сделать. Я знаю одно: футболисты обеих команд с удовольствием примут в ней участие, — сказал Сёмин.

Он добавил, что лучше бы это была официальная игра, потому что товарищескую провести было бы нереально.

24 июня в Госдуме предложили провести товарищеский матч между Россией и Украиной, чтобы выяснить, какая из команд сильнее на данный момент.

Обе сборные на Евро-2020 выиграли по одному матчу и проиграли по два, но подопечные Андрея Шевченко, в отличие от россиян, вышли в плей-офф. 29 июня они сыграют с командой Швеции.