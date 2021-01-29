Игроки «Тамбова» обратились в профсоюз из-за долгов

https://static.news.ru/photo/1979b940-6300-11eb-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки футбольного клуба «Тамбов» обратились в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) по причине долгов, заявил гендиректор профсоюза Александр Зотов.

Некоторое время назад губернатор Тамбовской области Александр Никитин проинформировал, что администрация региона не сможет предоставить футбольному клубу финансирование. Задолженность клуба по зарплате составляет 150 млн рублей.

Точной цифры всех обратившихся я не назову, но их больше десяти, — отметил Зотов, слова которого приводит ТАСС.

Он также заверил, что клуб не теряет надежды найти финансирование.

Известно, что «Тамбов» ушёл на зимнюю паузу будучи на 16-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Футбольному клубу осталось отыграть 11 матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».