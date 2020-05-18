Игроки «Тамбова» и «Крыльев Советов» сдадут тест на COVID-19 во вторник

https://static.news.ru/photo/901185ce-99a7-11ea-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки футбольного клуба «Тамбов» пройдут тестирование на коронавирус во вторник, 19 мая.

По словам спортивного директора команды Павла Худякова, футболисты чувствуют себя нормально, симптомов болезни нет, сообщает « Р-Спорт ».

Подобного решения придерживается и другая команда — «Крылья Советов». Генеральный директор Виталий Шашков объявил, что на данный момент весь персонал находится на карантине на базе.

Сегодня наша команда пройдёт тестирование на коронавирус — все игроки, тренеры, весь персонал, кто контактирует с футболистами, — сказал Шашков.

Уже три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что все футболисты команды здоровы.