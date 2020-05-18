Игроки «Тамбова» и «Крыльев Советов» сдадут тест на COVID-19 во вторник

Игроки футбольного клуба «Тамбов» пройдут тестирование на коронавирус во вторник, 19 мая.
По словам спортивного директора команды Павла Худякова, футболисты чувствуют себя нормально, симптомов болезни нет, сообщает «
Подобного решения придерживается и другая команда — «Крылья Советов». Генеральный директор Виталий Шашков объявил, что на данный момент весь персонал находится на карантине на базе.
Сегодня наша команда пройдёт тестирование на коронавирус — все игроки, тренеры, весь персонал, кто контактирует с футболистами, — сказал Шашков.
Уже три футболиста, тренер вратарей и глава медицинского штаба «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что все футболисты команды здоровы.
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