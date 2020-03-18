https://static.news.ru/photo/aa20c7c4-6921-11ea-accf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб "Тамбов"/vk.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) огласил наказание для игроков «Тамбова» и самарских «Крыльев Советов» за потасовку на матче 22-го тура молодёжного первенства России, который был остановлен на 83-й минуте.

Судья ошибся и нарушил правила, так как не менее семи игроков должно было остаться у команды. В судейскую комнату заходили представители обоих клубов, что категорически запрещается. Все эти нарушения мы установили, — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83-й минуты, счёт сыгранной части матча сохранится (1:1), как и все карточки, показанные игрокам.

Тренер «Крыльев Советов» Динам Шарипов оскорбил судью и был дисквалифицирован на три матча. Защитники клуба Александр Евинов дисквалифицирован на шесть матчей, Александр Нестеров — на четыре матча после удаления за агрессивное поведение. Футболист «Тамбова» Владимир Кабахидзе за агрессивное поведение и драку отстранён на восемь матчей.

За необеспечение безопасности «Тамбов» оштрафован на 50 тысяч рублей, «Крылья Советов» — на 25 тысяч рублей за неподобающее поведение футболистов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что матч 22-го тура молодёжного первенства России между «Тамбовом» и самарскими «Крыльями Советов» был прерван из-за драки футболистов. Тогда самарской команде присудили техническое поражение со счётом 0:3. По ходу игры четыре игрока «Крыльев Советов» получили красные карточки, у «Тамбова» был удалён один игрок.