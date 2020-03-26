https://static.news.ru/photo/6aedb544-6f4d-11ea-b5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» проведёт товарищеский матч на симуляторе FIFA 20 против польского «Стомила».

Встреча начнется в 14:30 по московскому времени и будет состоять из трех матчей по 12 минут. В первом и третьем матчах за «Спартак» сыграют защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Президентом польского клуба является Войцех Ковалевски, в прошлом выступавший в «Спартаке» на полиции вратаря. Именно он будет играть во втором матче против голкипера московской команды Артёма Реброва.

Накануне главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем занимается в Москве во время карантина.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.