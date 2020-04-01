https://static.news.ru/photo/e2eeef36-7411-11ea-8816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболисты московского «Спартака» будут получать на 40% меньше зарплаты до восстановления тренировочного процесса. Об этом сообщается на сайте клуба.

Таким образом наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации, — говорится в сообщении.

Российский футбольный чемпионат был приостановлен до 10 апреля. Такое решение приняло общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев считает, что матчи РПЛ вряд ли возобновятся раньше лета. По его словам, пандемия коронавируса развивается катастрофическими темпами. Лебедев считает, что на первом месте должны стоять вопросы сохранения жизни и здоровья игроков и болельщиков.

NEWS.ru писал, что генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев призвал всех соблюдать режим самоизоляции. По его словам, ситуация с коронавирусом требует дисциплины, серьёзности и самоограничений.