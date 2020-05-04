Игроки клубов Ла Лиги будут тренироваться поодиночке

https://static.news.ru/photo/f44673da-8e1f-11ea-be2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/ Global Lok Press

Клубы Ла Лиги планируют возобновить тренировки уже на этой неделе. Как отмечается в официальном заявлении лиги, игроки будут заниматься поодиночке на клубных базах. При этом предварительно ограничат список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на базе.

С 18 мая футболисты смогут заниматься в небольших группах по шесть человек, а с 25 мая группы могут быть расширены до восьми.

Ожидается, что к полноценным тренировкам в общей группе спортсмены смогут приступить 1 июня. Кроме того, с 5 июня планируется возобновить матчи Ла Лиги без зрителей.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за распространения инфекции коронавируса.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ранее рассказал, что крайних сроков окончания сезона-2019/20 не существует, писал NEWS.ru.