Игроки клубов Ла Лиги будут тренироваться поодиночке

Клубы Ла Лиги планируют возобновить тренировки уже на этой неделе. Как отмечается в официальном заявлении лиги, игроки будут заниматься поодиночке на клубных базах. При этом предварительно ограничат список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на базе.
С 18 мая футболисты смогут заниматься в небольших группах по шесть человек, а с 25 мая группы могут быть расширены до восьми.
Ожидается, что к полноценным тренировкам в общей группе спортсмены смогут приступить 1 июня. Кроме того, с 5 июня планируется возобновить матчи Ла Лиги без зрителей.
Чемпионат Испании был приостановлен из-за распространения инфекции коронавируса.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ранее рассказал, что крайних сроков окончания сезона-2019/20 не существует, писал NEWS.ru.
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