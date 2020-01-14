https://static.news.ru/photo/1c69af32-3702-11ea-9781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unionistas de Salamanca CF/facebook.com

Клуб «Унионистас» (Саламанка) сыграет с «Реалом» в 1/16 финала Кубка Испании. Пресс-служба команды, которая выступает в 3-м по силе дивизионе, опубликовала видео.

Игроки «Унионистаса» радуются грядущей встрече, которая состоится 22 января на поле в Саламанке.

Празднование было впечатляющим, — говорится в подписи к видео.

VÍDEO | La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) 14 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский специалист Кике Сетьен стал новым главным тренером футбольного клуба «Барселона». Пост освободился после того, как по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Эрнесто Вальверде.