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Михаил Щипанов
Клуб «Унионистас» (Саламанка) сыграет с «Реалом» в 1/16 финала Кубка Испании. Пресс-служба команды, которая выступает в 3-м по силе дивизионе, опубликовала видео.
Игроки «Унионистаса» радуются грядущей встрече, которая состоится 22 января на поле в Саламанке.
Празднование было впечатляющим, — говорится в подписи к видео.
Празднование было впечатляющим, — говорится в подписи к видео.
VÍDEO | La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) 14 января 2020 г.
VÍDEO | La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t
Ранее NEWS.ru писал, что испанский специалист Кике Сетьен стал новым главным тренером футбольного клуба «Барселона». Пост освободился после того, как по обоюдному согласию был расторгнут контракт с Эрнесто Вальверде.
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