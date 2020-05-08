Игроки «Барселоны» приступили к индивидуальным тренировкам на своей базе

https://static.news.ru/photo/5483679c-910b-11ea-9133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Футбольный клуб «Барселона» приступил к индивидуальным тренировкам на базе команды утром 8 мая.

Спортсмены прибыли на базу «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и начали тренировку в 9:30 по местному времени сразу в тренировочной форме. После завершения занятий они сразу покинут базу, не посещая раздевалки и иные места центра.

Тестирование всех работников и футболистов каталонского коллектива на COVID-19 дало отрицательный результат, что позволило приступить к тренировкам.

Чемпионат Испании был приостановлен из-за распространения инфекции коронавируса.

Ранее сообщалось, что все команды Ла Лиги будут проводить упражнения поодиночке, ограничив список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на клубных базах, писал NEWS.ru.